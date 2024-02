Joe Biden | హమాస్‌ పేరు గుర్తురాక బైడెన్‌ ఆపసోపాలు.. చివరికి ప్రతిపక్షం అంటూ వార్తల్లోకెక్కిన అధ్యక్షుడు

February 8, 2024 / 12:13 PM IST

Joe Biden | అమెరికా అధ్యక్షుడు (US President ) జో బైడెన్ (Joe Biden) మతిమరుపు, తడబాట్ల కారణంగా నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తూ నెట్టింట విమర్శల పాలవుతున్నారు. ఏదో ఒక పొరపాటు చేస్తూ మీడియాకు చిక్కుతున్నారు. తాజాగా మరోసారి ఆయన టంగ్‌ స్లిప్‌ అయ్యి వార్తల్లోకెక్కారు. సమయానికి పాలస్తీనా ఉగ్రవాద సంస్థ హమాస్‌ పేరు గుర్తురాక దాన్ని ‘ప్రతిపక్షం’గా పేర్కొన్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

ఉక్రెయిన్, ఇజ్రాయెల్‌కు నిధులు అందించే ద్వైపాక్షిక ఇమ్మిగ్రేషన్, సరిహద్దు ఒప్పందానికి మద్దతు ఇవ్వాలని రిపబ్లికన్లను కోరుతూ మంగళవారం బైడెన్ ప్రసంగించారు. ఆ సమయంలో ఇజ్రాయెల్-హమాస్ మధ్య బందీల విడుదల చర్చల పురోగతి గురించి అధ్యక్షుడిని మీడియా ప్రశ్నించింది. మీడియా ప్రశ్నకు బైడెన్‌ స్పందిస్తూ.. హమాస్‌ (Hamas) పేరు గుర్తురాక ఆపసోపాలు పడ్డారు. చివరికి తరబడుతూ ‘ప్రతిపక్షం’గా పేర్కొన్నారు. ‘ప్రతిపక్షం నుంచి ప్రతిస్పందన వచ్చింది’ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ‘కొంత కదలిక ఉంది‘ అని తడబడుతూ ఆగిపోయిన బైడెన్‌.. ‘నన్ను పదాలు వెతుక్కోనివ్వండి. ప్రతిస్పందన ఉంది. ‘ప్రతిపక్షం’ నుంచి ప్రతిస్పందన వచ్చింది, కానీ..’ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. చివరికి ఒక రిపోర్టర్ ‘హమాస్’ అని చెప్పగానే అవును, నన్ను క్షమించండి అని బైడెన్‌ అన్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

