September 17, 2023 / 05:22 PM IST

రోమ్‌: ఎయిర్‌ఫోర్స్‌కు చెందిన ఒక విమానం కూలిపోయింది. (Italy Airforce Jet Crash) అయితే పైలట్‌ సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. ఈ ప్రమాదంలో ఐదేళ్ల బాలిక మరణించింది. 9 ఏళ్ల బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఇటలీలోని టురిన్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ డే విన్యాసాల కోసం రిహార్సిల్స్‌ చేస్తుండగా ఒక యుద్ధ విమానంపై పైలట్‌ నియంత్రణ కోల్పోయాడు. అది కూలిపోతుండగా ఆ పైలట్‌ పారాచూట్‌ సహాయంతో ఆ విమానం నుంచి బయటపడ్డాడు. అనంతరం నేలపై కూలిన ఆ విమానం నుంచి మంటలు ఎగసిపడ్డాయి.

కాగా, యుద్ధ విమానం కూలిన ప్రాంతంలో ఒక కుటుంబం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రమాదంలో ఐదేళ్ల బాలిక మరణించింది. ఆమె సోదరుడైన తొమ్మిదేళ్ల బాలుడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అయితే పిల్లల తల్లిదండ్రులకు, విమానం నుంచి బయటపడిన పైలట్‌కు ఏమీ కాలేదని ఆ దేశ అధికారులు తెలిపారు. ఇటలీ ప్రధానమంత్రి, రక్షణ మంత్రి ఈ సంఘటనపై స్పందించారు. బాధిత కుటుంబానికి తమ సంతాపం తెలిపారు. బాధితులకు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. మరోవైపు ఇటలీ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ విమానం కూలిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

ITALY :Terrible accident at Torino Airportwhere a plane from the Frecce Tricolori, the Italian patrol, crashed during rehearsals for the Air Force centenary meeting. The pilot ejected safely. #ITALY #planecrash #Torino pic.twitter.com/GyOvoyqS07

— Shivendra Pratap Singh (@vatsalshivendra) September 16, 2023