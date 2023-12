December 23, 2023 / 12:54 PM IST

జెరుస‌లాం: ఇజ్రాయిల్(Israel) ర‌క్ష‌ణ ద‌ళాల‌కు చెందిన కే9 డాగ్ యూనిట్ భారీ ఆప‌రేష‌న్ చేప‌ట్టింది. హ‌మాస్ ఉగ్ర‌వాదుల‌కు చెందిన ట‌న్నెల్‌ను తాజాగా గుర్తించింది. కే9 ద‌ళానికి చెందిన ఓ శున‌కం ఆ ట‌న్నెల్‌లోకి ప్ర‌వేశించింది. దానికి సంబంధించిన వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. అయితే ఆ ట‌న్నెల్‌ను ధ్వంసం చేసిన‌ట్లు కూడా ఐడీఎఫ్ ప్ర‌క‌టించింది. ఇసా ప్రాంతంలో ఆ మ‌ల్లీలెవ‌ల్ ట‌న్నెల్ ఉన్న‌ట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. స్టోరేజ్‌, హైడింగ్‌, క‌మాండ్ కంట్రోల్‌, ఇత‌ర అవ‌స‌రాల కోసం హ‌మాస్ ఉగ్ర‌వాదులు ఆ ట‌న్నెల్‌ను వాడిన‌ట్లు భావిస్తున్నారు. వంద‌ల మీట‌ర్ల దూరం ఉన్న ఆ ట‌న్నెల్ గుట్టును విప్పడంలో కే9 యూనిట్ కీల‌క పాత్ర పోషించిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. అక్టోబర్ 7వ తేదీ నుంచి హ‌మాస్‌, ఇజ్రాయిల్ మ‌ధ్య యుద్ధం న‌డుస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే.

IDF using K9 Oketz to search a Hamas underground tunnel, full of hideouts, and traps.

I held my breath this K9 would make it out! He’s a very good boy!

And, on another note – Hamas vermin live worse than filthy cockroaches! pic.twitter.com/3XheIEk9YQ

