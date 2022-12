December 11, 2022 / 05:26 PM IST

ఢిల్లీ : పెండ్లి అంటే ఓ అట్ట‌హాసం, ఆర్భాటం ఉండాల‌నే రోజులు పోయి గ్రాండ్‌నెస్‌తో పాటు ఎంత వెరైటీగా, వినూత్నంగా జ‌రిపార‌నేది హాట్ టాపిక్‌లా మారింది. తాజాగా ఓ వివాహ వేడుక‌లో తండ్రితో క‌లిసి పెండ్లి కూతురు ఎంట్రీ ఇచ్చిన తీరుపై మిశ్ర‌మ స్పంద‌న ల‌భిస్తోంది. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

Please don't let this become a thing pic.twitter.com/rWRGsyENFp

— Fasi Zaka (@fasi_zaka) December 8, 2022