Imran Khan | ఇమ్రాన్‌ అరెస్టుతో రెచ్చిపోయిన పీటీఐ మద్దతుదారులు.. మంత్రి, ఆర్మీ అధికారుల ఇండ్లపై దాడులు..!

May 9, 2023 / 09:18 PM IST

Imran Khan | పాకిస్థాన్‌ మాజీ ప్రధాని, తెహ్రీక్-ఏ-ఇన్సాఫ్ (పీటీఐ) చైర్మన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ను ఇస్లామాబాద్ హైకోర్టు వెలుపల రేంజర్లు అరెస్టు చేశారు. ఇమ్రాన్‌ అరెస్టును నిరసిస్తూ పీటీఐ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది. దాంతో పార్టీ మద్దతుదారులు పలు నగరాల్లో ఆందోళనలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో హింసాత్మక ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. లాహోర్, పెషావర్, కరాచీ, గిల్గిట్, కరక్, క్వెట్టా సహా పలు నగరాల్లో నిరసనలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ పీటీఐ మద్దతుదారులు కొందరు రావల్పిండిలోని జనరల్‌ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌ (Pak Army)లోకి చొచ్చుకువెళ్లి దాడికి దిగారు. అలాగే లాహోర్‌లోరి కార్ప్స్ కమాండర్ నివాసంలోకి ప్రవేశించి, ఇంటిని ధ్వంసం చేశారు. పెషావర్‌లో 30 రోజుల పాటు 144 సెక్షన్‌ను విధిస్తున్నట్లు డిప్యూటీ కమిషనర్‌ షా ఫహద్‌ తెలిపారు. ఎవరైనా ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరించారు.

