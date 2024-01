January 10, 2024 / 09:35 AM IST

క్విటో: ఈక్వెడార్‌(Ecuador)లో డ్ర‌గ్ ముఠా బీభ‌త్సం సృష్టించింది. టెలివిజ‌న్ స్టూడియోలోకి ఓ గ్యాంగ్ ఆయుధాల‌తో ప్ర‌వేశించింది. లైవ్‌లోనే త‌మ వ‌ద్ద ఉన్న గ‌న్స్‌తో ఆ గ్యాంగ్ బెదిరించింది. ముసుగులు వేసుకున్న ఆ గ్యాంగ్‌.. ప్ర‌భుత్వ టీవీ ఛాన‌ల్ టీసీ స్టూడియోలోకి ఎంట‌ర్ అయ్యింది. గుయాకుల్ సిటీలో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. టీవీ స్టూడియోలో ప‌నిచేస్తున్న ఉద్యోగుల్ని ఫ్లోర్‌పై ప‌డుకోబెట్టారు. అనేక మందిని బంధీ చేశారు. ఓ సాయుధుడు త‌న వ‌ద్ద ఉన్న షాట్‌గ‌న్‌ను టీవీ ప్ర‌జెంట‌ర్‌ త‌ల‌పై పెట్టి బెదిరించాడు. ఇదంతా టీవీల్లో లైవ్ అయ్యింది. ఆ వ్య‌క్తినే మ‌రో సాయుధుడు త‌న వ‌ద్ద ఉన్న రివాల్వ‌ర్‌తోనూ బెదిరించాడు. అయితే చివ‌ర‌కు పోలీసులు రంగ ప్ర‌వేశం చేసి అనేక మంది గ్యాంగ్ స‌భ్యుల్ని అరెస్టు చేశారు.

Breaking News: Armed gunman have just stormed a TV studio live on air in Ecuador and are taking hostages. This is an evolving situation.

Hooded gunmen have burst onto a live TV set in Ecuador.

Live television images broadcast on Tuesday showed hooded people inside Ecuador's TC…

