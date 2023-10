Hamas ‘execute’ Israeli girl | కుటుంబం ఎదుటే.. ఇజ్రాయిల్‌ అమ్మాయిని చంపిన హమాస్‌ ఉగ్రవాదులు

October 8, 2023 / 05:53 PM IST

టెల్ అవీవ్: కుటుంబం ఎదుటే ఇజ్రాయిల్‌ అమ్మాయిని హమాస్‌ ఉగ్రవాదులు కాల్చి చంపారు. (Hamas ‘execute’ Israeli girl) ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో ఆ ఇజ్రాయిలీ కుటుంబం భయంతో వణికిపోయింది. మిగతా ఇద్దరు పిల్లలను కాపాడుకునేందుకు ఎంతో ప్రయత్నించింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. పాలస్తీనాలోని గాజాపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న హమాస్‌ శనివారం అనూహ్యంగా ఇజ్రాయిల్‌పై 5000 క్షిపణులతో దాడి చేసింది. అలాగే హమాస్ ఉగ్రవాదులు ఇజ్రాయిల్‌ నగరాల్లోకి ప్రవేశించి చెలరేగిపోయారు. ఇజ్రాయిల్‌ పౌరులపై కాల్పులు జరుపడంతోపాటు దారుణాలకు పాల్పడ్డారు.

కాగా, ఇజ్రాయిల్‌లోని ఒక ఇంట్లోకి చొరబడిని హమాస్ ఉగ్రవాదులు ఒక కుటుంబాన్ని నిర్బంధించారు. తల్లిదండ్రుల ఎదుటే వారి కుమార్తెను కాల్చి చంపారు. ఆమె స్వర్గానికి వెళ్లిందని వారితో చెప్పారు. ఇది చూసి ఆ దంపతులు భయంతో అల్లాడిపోయారు. మిగతా ఇద్దరు పిల్లలను కాపాడుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇజ్రాయిల్‌కు చెందిన జర్నలిస్ట్ హనన్య నఫ్తాలీ ఈ వీడియో క్లిప్‌ను ఎక్స్‌లో షేర్‌ చేశారు. మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన నేరంగా పేర్కొన్నారు. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన హమాస్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రపంచ నాయకులను కోరారు.

🛑 STOP EVERYTHING. WATCH THIS PLEASE.

Israeli family is held hostage by Hamas terrorists who took control of their house inside Israel. Just look at their faces. This is a crime against humanity.

I demand world leaders to take action. #Israel #IsraelUnderAttack… pic.twitter.com/vKuN1vcqD0

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 8, 2023