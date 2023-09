September 3, 2023 / 02:20 PM IST

Gita Gopinath | దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని శ్వేత జాతి అహంకార పాలనకు వ్యతిరేకంగా నల్ల జాతి ప్రజల పోరాటానికి నెల్సన్ మండేలా (Nelson Mandela) కీలక పాత్ర వహించిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే జాతి వివ‌క్ష‌కు వ్య‌తిరేకంగా పోరాటాన్ని ప్రారంభించిన నెల్సన్ మండేలాను 1963లో శ్వేత జాతి అహంకార పాలకులు అరెస్ట్ చేసి రాబెన్ ద్వీపం (Robben Island)లో ఉన్న‌ జైలుకు పంపించారు. దాదాపు 27 ఏండ్ల‌పాటు జైలు శిక్ష అనుభవించిన నెల్స‌న్ మండేలా 1994లో దక్షిణాఫ్రికాకు అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక‌య్యారు. కాగా మండేలాను అరెస్ట్ చేసి రాబెన్ ద్వీపంలో ఉంచిన జైలుగ‌దిని నేడు భార‌త సంత‌తికి చేందిన ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గీతా గోపీనాథ్ సంద‌ర్శించారు. ఈ విష‌యాన్ని ఆమె సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించారు.

”చాలా పవ‌ర్‌ఫుల్, వినయపూర్వకమైన అనుభూతి కలిగింది ఈరోజు. నెల్స‌న్ మండేలా అరెస్ట్ చేసిన రాబెన్ ఐలాండ్‌లోని జైలు గ‌దిని సంద‌ర్శించాను. స్వేచ్ఛ, న్యాయం అంటే అర్ధంచేసుకోడానికి.. వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇది చాలా మంచి సంద‌ర్భం” అంటూ గీతా గోపీనాథ్ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చింది.

Such a powerful and humbling experience to visit Robben Island and the cell where Nelson Mandela was imprisoned. A profound moment to reflect on the meaning of freedom & justice. pic.twitter.com/Bi12Ve8LWw

— Gita Gopinath (@GitaGopinath) September 3, 2023