Emmanuel Macron | ఫ్రాన్స్ లో అల్లర్లు.. మ్యూజిక్ కన్సర్ట్ లో అధ్యక్షుడు.. వీడియో

July 1, 2023 / 02:31 PM IST

Emmanuel Macron | పోలీస్‌ కాల్పుల్లో నాహెల్‌ అనే 17 ఏండ్ల యువకుడి మృతితో ఫ్రాన్స్‌ (France)లో నాలుగు రోజులుగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. దేశమంతా నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా యువత పెద్దఎత్తున ఆందోళనలో పాల్గొని విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఆ దేశ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ (Emmanuel Macron) ఓ మ్యూజిక్ కన్సర్ట్ (music concert) లో పాల్గొనడం తీవ్ర వివాదానికి దారితీస్తోంది.

ఇటీవలే పారిస్ లో జరిగిన బ్రిటిష్ సింగర్ (British singer) ఎల్టాన్ జాన్ (Elton John) కన్సర్ట్ కు మెక్రాన్ సతీమణితో కలిసి హాజరయ్యారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను కొందరు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా.. అది కాస్తా వైరల్ గా మారింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు మెక్రాన్ పై మండిపడుతున్నారు. ఆందోళన కారులు ఫ్రాన్స్ నగరాల్లో విధ్వంసం సృష్టిస్తుంటే.. అధ్యక్షుడు మాత్రం సతీమణితో కలిసి మ్యూజిక్ ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పోలీస్‌ కాల్పుల్లో నాహెల్‌ అనే 17 ఏండ్ల యువకుడి మృతితో ఫ్రాన్స్‌లో నాలుగు రోజులుగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఆందోళనకారులకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి పోలీసులు టియర్‌ గ్యాస్‌, వాటర్‌ కెనాన్‌లు ప్రయోగించగా, ఆందోళనకారులు రాళ్లు, వెలిగించిన నిప్పు వస్తువులను వారిపైకి విసిరారు. పారిస్‌ శివారు క్లామర్ట్‌లో కర్ఫ్యూ విధించారు. గత రాత్రి నుంచి దేశంలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ అల్లర్లలో 200 మంది పోలీస్‌ అధికారులు గాయపడగా, 600 మందిని అరెస్ట్‌ చేశారు. గొడవలను నివారించడానికి 40 వేల మంది పోలీసులను మోహరించారు.

As protesters burn French cities, Macron lights up at Elton John concert in Paris

The President of France in these shots is in a great mood, he enjoys music with his wife and dances a little. pic.twitter.com/v1CSKI7WB8

— Spriter Team (@SpriterTeam) June 30, 2023