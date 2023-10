Israel-Hamas War | రిజర్వ్‌ డ్యూటీ.. ఇజ్రాయెల్‌ సైనికులతో మాజీ ప్రధాని.. వీడియో

October 9, 2023 / 05:00 PM IST

Israel-Hamas War | ఇజ్రాయెల్‌ (Israel)పై పాలస్తీనా ఉగ్రవాద సంస్థ హమాస్ (Hamas) ఆకస్మిక దాడికి దిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో హమాస్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ సైతం యుద్ధాన్ని ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా ప్రత్యర్థిని ఎదుర్కొనేందుకు పోరాడుతోంది. ఈ క్రమంలో హమాస్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు ఇజ్రాయెల్‌ మాజీ ప్రధాని ఒకరు నేరుగా రంగంలోకి దిగారు.

ఇజ్రాయెల్‌ మాజీ ప్రధాని నఫ్తాలీ బెన్నెట్‌ (Naftali Bennett) యుద్ధరంగంలోకి దిగారు. రిజర్వ్‌ డ్యూటీకి వచ్చిన మాజీ ప్రధాని హమాస్‌తో పోరాడుతున్న ఇజ్రాయెల్‌ సైనికులను కలిశారు. వారితో కరచాలనం చేసి వారిలో ధైర్యం నింపారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో, ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Naftali Bennett, a former prime minister of Israel, arrives for reserve duty.

He has joined Israel’s soldiers on the frontlines to defend Israel. May he and all the soldiers stay safe.pic.twitter.com/2kuDAuazBy

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 7, 2023