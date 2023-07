Twitter | ఎలాన్‌ మస్క్‌ కొత్త ట్విస్ట్‌.. ఇకపై రోజుకు 600 ట్వీట్లు మాత్రమే చదవొచ్చంటూ పరిమితులు

July 2, 2023 / 08:57 AM IST

న్యూయార్క్‌: ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ట్విట్టర్‌తో (Twitter) దాని అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌ (Elon Musk) ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. రోజుకో రూల్‌ తీసుకొస్తూ వినియోగదారుల సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు బ్లూటిక్‌, సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ అంటూ ఏవేవో నిబంధనలు పెట్టిన మస్క్‌.. కొత్తగా ట్వీట్లు చదవడంపై (Reading Limit) పరిమితులు విధించారు. ట్విట్టర్‌ ఖాతాదారులు ఇకపై రోజుకు 6 వేల పోస్టులు మాత్రమే అవకాశం కల్పించనున్నారు. ఇది వెరిఫై చేయబడిన ఖాతాదారులకే (Verified accounts) వర్తిస్తుంది. ఇక ధృవీకరించబడని ఖాతా (Unverified account) నుంచి అయితే రోజుకు 600, కొత్త అకౌంట్లకు కేవలం 300 ట్వీట్లు చూసే విధంగా పరిమితి విధించారు.

అంతకుమించి ట్వీట్లు చూడాలంటే నెలకు రూ.900 చెల్లించి సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ తీసుకోవాలి. అయితే దీనితోకూడా పెద్దగా ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు. ఎందుకంటే రూ.9 వందలు చెల్లించినప్పటికీ రోజుకు 6 వేల ట్వీట్లకు మించి చూసే అవకాశం లేకపోవడం గమనార్హం. కాగా, ట్విట్టర్‌ నుంచి భారీ ఎత్తున డేటా చౌర్యం (Data scraping) జరుగుతున్నదని, సిస్టమ్‌ మ్యానిప్యులేషన్‌ (System manipulation) అవుతున్నదని.. వాటిని అరికట్టేందుకే ఈ చర్యలు తీసుకున్నామని ఎలాన్‌ మస్క్‌ సారు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్టిట్టర్‌ ద్వారా ప్రకటించారు.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023