Chile earthquake | చిలీలో భారీ భూకంపం.. 6.2 తీవ్రత

March 31, 2023 / 09:24 AM IST

శాంటియాగో: దక్షిణ అమెరికా దేశమైన చిలీలో (Chile) భారీ భూకంపం (Earthquake)సంభవించింది. గురువారం 11.03 గంటలకు సెంట్రల్‌ చిలీ (Central Chile) తీరంలో భూమి కంపించింది. దీని తీవ్రత రిక్టర్‌స్కేలుపై 6.3గా నమోదయింది. భూ అంతర్భాగంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతులో కదలికలు చోటుచేసుకున్నాయని నేషనల్‌ సెంటర్‌ సీస్మోలజీ (NCS) తెలిపింది. దీనివల్ల జరిగిన నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదని అధికారులు వెల్లడించారు.

కాగా, దేశంలో ఈ నెల 23న కూడా భూమి కంపించింది. ఇక్విక్‌లో 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చింది. 22న అర్ధరాత్రి సమయంలో అర్జెంటీనాలో 6.5 తీవ్రతతో భూమి కంపించింది. శాన్ ఆంటోనియో డి లాస్ కోబ్రెస్‌కు వాయువ్యంగా 84 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఉందని యూఎస్‌జీఎస్‌ తెలిపింది.

Earthquake of Magnitude:6.2, Occurred on 30-03-2023, 23:03:12 IST, Lat: -35.66 & Long: -73.05, Depth: 10 Km ,Location: Off Coast of Central, Chile for more information Download the BhooKamp App https://t.co/KjUmMKB1mc @Indiametdept @ndmaindia @DDNewslive @Dr_Mishra1966 pic.twitter.com/KZmEbvS1da

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) March 30, 2023