June 22, 2022 / 08:12 AM IST

ఇస్లామాబాద్‌: అఫ్గానిస్థాన్‌, పాకిస్థాన్‌లో భారీ భూకంపం (Earthquake) వచ్చింది. దీంతో భారత్‌ పొరుగున ఉన్న ఈ రెండు దేశాలు వణికిపోయాయి. బుధవారం తెల్లవారు జామున అఫ్గానిస్థాన్‌లోని ఖోస్ట్ నగరంలో భూమి కంపించింది. దీని తీవ్రత 6.1గా నమోదయింది యూఎస్‌ జియోలాజికల్‌ సర్వే (USGS) వెల్లడించింది. భూకంప కేంద్రం ఖోస్‌కు 44 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందని తెలిపింది. 51 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం వచ్చిందని ప్రకటించింది.

An earthquake of magnitude 6.1 occurred at around 2:24am in Pakistan, today: National Center for Seismology pic.twitter.com/lUBVFkd2lz

— ANI (@ANI) June 21, 2022