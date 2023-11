November 10, 2023 / 06:39 PM IST

టోక్యో: జపాన్‌లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఈ భూకంప తీవ్రత రిక్టర్‌ స్కేలుపై 6.4గా నమోదైంది. రాజధాని టోక్యోకు 1,488 కిలోమీటర్ల ఈశాన్యంలో ఈ భూకంప కేంద్రం నమోదైంది. నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సిస్మాలజీ వెల్లడించిన ప్రకారం.. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 3.49 నిమిషాలకు ఈ భూకంపం చోటుచేసుకుంది.

ఈ మేరకు నేషనల్ సెంటర్‌ ఫర్‌ సిస్మాలజీ ట్వీట్‌ చేసింది. అయితే ఈ భూకంపం వల్ల ఏమైనా మరణాలు సంభవించాయా..? అనేది ఇప్పటివరకు వెల్లడికాలేదు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Earthquake of Magnitude:6.4, Occurred on 10-11-2023, 15:39:56 IST, Lat: 45.61 & Long: 151.54, Depth: 50 Km ,Location: 1488km NE of Tokyo, Japan for more information Download the BhooKamp App https://t.co/yFK9KbKi1q @KirenRijiju@Ravi_MoES@Dr_Mishra1966@ndmaindia@Indiametdept pic.twitter.com/1PhdiJDuBg

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 10, 2023