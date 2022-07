Emergency Call | ఇంట్లో సాలీడును తరిమేయాలంటూ పోలీసులకు ఫోన్.. మండి పడుతున్న నెటిజన్లు

July 6, 2022 / 07:14 PM IST

ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగినప్పుడో, అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనో పోలీసు కంట్రోల్ రూంకు ఫోన్ చెయ్యాలి. కానీ కొందరు చాలా చిన్న విషయాలకే పోలీసులకు ఫోన్ చేసి సమయం వృధా చేస్తుంటారు. ఇలాంటి కాల్స్ చెయ్యొద్దంటూ తాజాగా ఇంగ్లండ్‌లోని పోలీసులు రిక్వెస్ట్ చేశారు.

తమకు ఇటీవల వచ్చిన ఇలాంటి ఒక కాల్ రికార్డింగును సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న వెస్ట్ యార్క్‌షైర్ పోలీసులు.. దయచేసి ఇలాంటి చిన్న చిన్న కారణాలకు ఫోన్ చేసి సమయం వృధా చేయొద్దని చెప్పారు. ఇంతకీ ఆ కాల్ చేసిన మహిళ దేనికి చేసిందో తెలుసా? వాళ్ల ఇంట్లో ఒక పెద్ద సాలెపురుగు కనిపించిందని, తనకు భయంగా ఉందని, పోలీసులు వచ్చి దాన్ని బయటకు తరిమేయాలని ఫోన్ చేసిందామె.

పోలీసులు ఇలాంటి పనులు చేయడానికి రారని చెప్పిన ఆపరేటర్ కాల్ కట్ చేసేశారు. ఈ ఆడియో క్లిప్‌ను ట్విట్టర్‌లో పంచుకున్న వెస్ట్ యార్క్‌షైర్ పోలీసు శాఖ.. ‘‘దయచేసి ఇళ్లలో సాలెపురుగులను తరిమేయడానికి 999 నెంబరుకు కాల్ చెయ్యకండి. మా ఎమర్జెన్సీ లైన్‌పై వచ్చే అసమంజసమైన కాల్స్‌కు ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. రోజు ఇలాంటివి ఒక 120 వరకు వస్తుంటాయి’’ అని పేర్కొంది.

ఇలాంటి కాల్స్ వల్ల నిజంగా అవసరంలో ఉన్న వారికి సాయం అందే ఛాన్స్ పోతుందని పోలీసులు చెప్పారు. నెటిజన్లు కూడా ఆమెదే తప్పని అంటూ.. అడ్రస్ తీసుకొని వెళ్లి ఫైన్ వెయ్యాల్సిందంటూ పోలీసులకు సలహాలు ఇస్తున్నారు. ఎంత భయమున్నా సరే సాలెపురుగుల కోసం, ఎలుకల కోసం పోలీసులను పిలుస్తారా? అంటూ సదరు మహిళపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Please don't ring 999 if there's a spider in your house.

This is just one example of an inappropriate call that we've had to our 999 emergency line.

On average, we receive 120 calls a day to our 999 line that are not a life or death emergency.

One is too many.@WYP_Contact pic.twitter.com/ykzwmRhvGR

— West Yorkshire Police (@WestYorksPolice) July 4, 2022