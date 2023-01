చైనాలో విజృంభిస్తున్న కరోనా.. 30 రోజుల్లో 60 వేల మంది మృతి

January 15, 2023 / 08:22 AM IST

బీజింగ్‌: కరోనా పుట్టినిళ్లు చైనాలో మహమ్మారి విళయతాండవం చేస్తున్నది. కేవలం 30 రోజుల్లోనే 60 వేల మందిని పొట్టనపెట్టుకున్నది. దేశంలో అమలులో ఉన్న జీరో కోవిడ్‌ పాలసీని డ్రాగన్‌ ప్రభుత్వం గతేడాది డిసెంబర్‌ 8న ఎత్తివేసింది. దీంతో చైనాలో భారీసంఖ్యలో పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదవుతూ వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్‌ 8 నుంచి జనవరి 12 వరకు కరోనా లక్షణాలతో 59,938 మంది మరణించారని నేషనల్‌ హెల్త్‌ కమిషన్‌ (NHC) వెల్లడించింది.

ఇందులో 5,503 మంది శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో మృతిచెందగా, 54,435 మంది ఇతర కారణాలతో చనిపోయారని తెలిపింది. మృతుల సగటు వయస్సు 80 ఏండ్లుగా ఉందని, మరణించినవారిలో 90 శాతం మంది 65 ఏండ్లకు పైబడినవారేనని పేర్కొన్నది.

కాగా, కరోనాతో అత్యవసర పరిస్థితిలో హాస్పిటళ్లలో చేరుతున్న వారిసంఖ్య భారీగా ఉంటున్నదని, అయితే ఇది క్రమంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని చెల్లడించారు. గతేడాది డిసెంబర్‌ నాటికే 76 శాతం మంది బైరస్‌ బారిన పడినట్లు తెలుస్తున్నది. ఈ నెలాఖరుకు వైరస్‌ బాధితులు 92 శాతానికి పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ఇక జనవరి 22 నుంచి చైనాలో ప్రారంభమయ్యే న్యూ ఇయర్‌, స్ప్రింగ్‌ ఫెస్టివల్‌ సందర్భంగా కరోనా కేసులు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ అంటువ్యాధుల నిపుణుడు జెంగ్‌ గ్వాంగ్‌ హెచ్చరించారు. వచ్చే 2, 3 నెలల్లో కరోనా తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంటుంనది చెప్పారు.

