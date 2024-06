June 5, 2024 / 02:48 PM IST

బీజింగ్: లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల్లో విజ‌యం సాధించిన ఎన్డీఏ కూట‌మి నేత ప్ర‌ధాని మోదీకి డ్రాగ‌న్ దేశం చైనా(China) కంగ్రాట్స్ చెప్పింది. ద్వైపాక్షిక సంబంధాల‌ను గుర్తుంచుకుని, ఇండియాతో మైత్రిని కొన‌సాగించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న‌ట్లు చైనా తెలిపింది. బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూట‌మి తాజా ఎన్నిక‌ల్లో మ్యాజిక్ మార్క్‌ను దాటిన విష‌యం తెలిసిందే. భార‌త సార్వ‌త్రిక ఎన్నిక‌ల ఫ‌లితాల‌ను ప‌రిశీలించామ‌ని, ప్ర‌ధాని మోదీ, ఎన్డీఏకు కంగ్రాట్స్ చెప్పామ‌ని చైనా విదేశాంగ మంత్రి మావో నింగ్ తెలిపారు. భార‌త్‌తో బ‌ల‌మైన‌, స్థిర‌మైన రిలేష‌న్ ఇరు దేశాల‌కు ప్ర‌యోజ‌న‌క‌రంగా ఉంటుంద‌ని, ఈ ప్రాంతంలో శాంతి, అభివృద్ధికి కూడా స‌హ‌క‌రిస్తుంద‌ని చైనా విదేశాంగ మంత్రి పేర్కొన్నారు. రెండు దేశాల ప్రాథ‌మిక ప్ర‌యోజ‌నాల‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని భార‌త్‌తో ప‌నిచేసేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్న‌ట్లు చైనా ప్ర‌తినిధి తెలిపారు. 2020లో ల‌డాక్‌లో జ‌రిగిన ఘ‌ర్ష‌ణ త‌ర్వాత రెండు దేశాల మ‌ధ్య సంబంధాలు బ‌ల‌హీన‌ప‌డ్డ విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో రెండు దేశాల మ‌ధ్య 21 సార్లు కార్ప్స్ క‌మాండ‌ర్ స్థాయి చ‌ర్చ‌లు జ‌రిగాయి.

#FMsays China extends congratulations on the victory of the National Democratic Alliance led by Prime Minister Narendra Modi in India’s elections, FM spokeswoman Mao Ning said, noting that #China stands ready to work with #India to continue steadily advancing bilateral ties… pic.twitter.com/UxqFZTZejC

— China Daily (@ChinaDaily) June 5, 2024