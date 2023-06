Watch: అడ్వెంచర్‌ చేద్దామని వెళ్లి.. 40 అడుగులపై నుంచి కింద పడ్డ బాలుడు.. గుండె జలదరించే వీడియో!

June 30, 2023 / 08:05 PM IST

మెక్సికో సిటీ: ఆరేళ్ల బాలుడు 40 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న జిప్‌లైన్‌ నుంచి కిందకు పడిపోయాడు (Boy Falls Off Zipline). అయితే ఆశ్చర్యకరంగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. గుండె జలదరించేలా ఉన్న ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. మెక్సికోలోని మోంటెర్రీలో ఈ సంఘటన జరిగింది. జూన్‌ 25న అమ్యూజ్‌మెంట్‌ పార్క్‌లోని ఫండిడోరా అమెజోనియన్ ఎక్స్‌పెడిషన్‌లో ఆరేళ్ల సీజర్‌ పాల్గొన్నాడు. 40 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న జిప్‌లైన్‌ నుంచి వేలాడుతూ వెళ్లసాగాడు. ఒక ట్రైనర్‌ కూడా ఆ బాలుడి చెంతనే ఉన్నాడు. అయితే ఉన్నట్టుండి బాలుడు ధరించిన సేఫ్టీ బెల్ట్‌ ఊడిపోయింది. దీంతో ఒక్కసారిగా 40 అడుగుల ఎత్తు నుంచి కిందకు పడిపోయాడు. ఇది చూసి అక్కడున్న వారంతా షాక్‌ అయ్యారు.

కాగా, బాలుడు సీజర్‌ అదృష్టవశాత్తూ ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. కింద ఉన్న నీటి కొలనులో పడ్డాడు. ఒక పర్యాటకుడు నీటి లోకి దూకి ఆ బాలుడ్ని కాపాడాడు. గాయపడిన సీజర్‌కు ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.

మరోవైపు ఈ సంఘటన వల్ల తమ కుమారుడు తీవ్ర భయాందోళన చెందాడని బాలుడి తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. అతడి మానసిక పరిస్థితి ఇంకా కుదుటపడలేదని చెప్పారు. జిప్‌లైన్‌ రైడ్‌కు సంబంధించి పార్క్ సిబ్బందికి సరైన శిక్షణ ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు.

కాగా, ఈ సంఘటన తర్వాత జిప్‌లైన్‌ రైడ్లను ఆ అమ్యూజ్‌మెంట్‌ పార్క్‌ నిలిపివేసింది. స్థానిక ప్రభుత్వ యంత్రాంగం దీనిపై దర్యాప్తు చేపట్టింది. అయితే గుండె జలదరించేలా ఉన్న ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

🇲🇽 • A six-year-old boy falls from a height of 12 meters while on a ropes rack at Fundidora Park in Monterrey, Mexico pic.twitter.com/DAysWyikiA

— Around the world (@1Around_theworl) June 26, 2023