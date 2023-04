Adrift | మధ్యదరా సముద్రంలో కొట్టుకుపోతున్న ఓడ.. చిక్కుకుపోయిన 400 మంది వలసదారులు

April 10, 2023 / 07:11 AM IST

మిలాన్‌‌: సుమారు 400 మంది వలసదారులతో (Migrants) వెళ్తున్న ఓ ఓడ (Boat) మధ్యదరా సముద్రంలో చిక్కుకుపోయింది (Adrift). ఉత్తర ఆఫ్రికాలోని (North Africa) లిబియా (Libya) నుంచి సముద్ర జలాల గుండా రెండు ఓడల్లో సుమారు 4 వందల మంది వలసదారులు అక్రమంగా దేశం దాటుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గ్రీస్ (Greece)‌, మాల్టా (Malta) మధ్యలో మధ్యదరా సముద్రంలో (Mediterranean sea) ఉండగా ఓడలో ఇంధనం పూర్తయింది. దీంతో బోటు క్యాప్టెన్‌ అక్కడినుంచి తప్పించుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో దానిని నడపడానికి ఎవరూ లేకపోవడం, ఇంధనం అయిపోవడంతో అది సముద్రం నడిబొడ్డున చిక్కుకుపోయిందని అలార్మ్‌ ఫోన్‌ (Alarm Phone) అనే సపోర్ట్‌ సర్వీస్‌ ట్విట్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించింది.

During the night we received a call from a boat with ~400 people in distress who departed from #Tobruk , #Libya . We informed authorities, but no rescue operation has been confirmed so far. Don’t delay help and put lives at risk – rescue now! pic.twitter.com/OubnsVG7Qi

కాగా, బోటు సమీపంలో రెండు వాణిజ్య నౌకలు ఉన్నాయని జర్మనీకి చెంది ఎన్జీవో.. సీ వాచ్‌ (Sea-Watch) ఇంటర్నేషనల్‌ వెల్లడించింది. ఆ ఓడలను రక్షించవద్దని, ఇంధనం సరఫరా చేయాలని మాల్టా అధికారులు ఆదేశించినట్లు పేర్కొన్నది. అయితే దీనిపై వివరణ కోరడానికి అధికారులు ఎవరూ అందుబాటులోకి రాలేదని చెప్పింది.

We found a boat with ⁓400 people in distress.

Nearby: 2 merchant ships that are ordered not to rescue, instead one was asked by Malta to only supply the boat with fuel.

400 people are in imminent danger of death.

The EU must act immediately! pic.twitter.com/FGi9DMe2jG

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) April 9, 2023