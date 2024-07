July 11, 2024 / 12:33 PM IST

Plane Tyre Blows | అమెరికన్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌ (American Airlines)కు చెందిన ఓ విమానానికి త్రుటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. రన్‌వేపై టేకాఫ్‌ అవుతున్న సమయంలో విమానం టైరు ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది (Plane Tyre Blows). ఈ ఘటన అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో బుధవారం చోటు చేసుకుంది.

వివరాల్లోకి వెళితే.. అమెరికన్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన ఫ్లైట్‌ 590 విమానం బుధవారం ఉదయం 8 గంటలకు ఫ్లోరిడాలోని టంపా ఎయిర్‌పోర్ట్‌ (Tampa Airport) నుంచి ఫీనిక్స్‌ (Pheonix) నగరానికి బయల్దేరింది. టేకాఫ్‌ కోసం టాక్సీ వే మీద నుంచి రన్‌వే మీదకు వస్తుండగా విమానం కుడివైపు ఉన్న టైరు ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది. దీంతో విమానం చక్రాల్లోంచి నిప్పురవ్వలు ఎగసిపడ్డాయి. ప్రమాదాన్ని గుర్తించిన పైలట్‌ టేకాఫ్‌ ప్రయత్నాలను విరమించుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

ఘటన సమయంలో విమానంలో 174 మంది ప్రయాణికులు, ఆరుగురు సిబ్బంది ఉన్నట్లు ఎయిర్‌లైన్స్‌ తెలిపింది. అయితే, వారికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని వెల్లడించింది. ఘటన తర్వాత ప్రయాణికులను మరో విమానంలో వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చినట్లుగా పేర్కొంది. అనంతరం ప్రమాదానికి గురైన విమానాన్ని టెర్మినల్‌కు పంపినట్లు అమెరికన్ ఎయిర్‌లైన్స్ ప్రతినిధి అల్ఫ్రెడో గార్డునో తెలిపారు. ప్రయాణికులకు కలిగిన అసౌకర్యానికి గానూ క్షమాపణలు కోరారు. ఈ ఘటనతో టంపా ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో విమాన కార్యకలాపాలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగలేదని పేర్కొన్నారు. కాగా, ఒకటికి మించిన టైర్లు పేలినట్లు యూఎస్‌ ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులు భావిస్తున్నారు. దీంతో ఘటనపై విచారణ చేపడుతున్నారు.

JUST IN: American Airlines flight 590 out of Tampa, Florida narrowly avoids disaster after multiple tires blow out during takeoff.

As the plane was picking up speed and seconds away from liftoff, the tires blew out.

The pilot slammed on the brakes as the plane barreled towards… pic.twitter.com/P5kZ3N6pUO

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 10, 2024