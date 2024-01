Japan Airlines | మంటల్లో విమానం బుగ్గి.. 400 మంది ప్రయాణికుల పరిస్థితి ఏంటి?.. వీడియో

January 2, 2024 / 05:36 PM IST

Japan Airlines | కొత్త సంవత్సరం వేళ జపాన్‌ (Japan)ను వరుస ప్రమాదాలు వెంటాడాయి. నిన్న జపాన్‌ను వరుస భూకంపాలు వణికించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా రాజధాని టోక్యో (Tokyo)లో ఓ విమానం భారీ మంటల్లో చిక్కుకుపోయింది.

జపాన్ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన జేఏల్‌ 516 విమానం మంగళవారం టోక్యో ఎయిర్‌పోర్టులో అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. హనేడా విమానాశ్రయం (Haneda airport ) రన్‌వేపై దిగుతుండగా అక్కడే ఉన్న కోస్టు గార్డు ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ (Coast Guard aircraft)ను ఢీకొట్టడంతో విమానంలో మంటలు చెలరేగినట్లు సమాచారం. కొద్ది ప్రమాదం తర్వాత అక్కడ భారీగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. మంటల్లో విమానం పూర్తిగా కాలిపోయింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. 70కిపైగా ఫైర్‌ ఇంజన్లు మంటలను అదుపుచేసేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి.

మరోవైపు ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో జేఏల్‌ 516 విమానంలో సిబ్బంది, ప్రయాణికులు కలిపి 400 మంది ఉన్నారని ఎన్‌హెచ్‌కే పేర్కొన్నట్లు జపాన్‌ టైమ్స్‌ వెల్లడించింది. అదృష్టవశాత్తూ వారంతా సురక్షితంగా బయటపడినట్లు తెలిపింది. అయితే, ఈ ఘటనలో ఎంతమంది గాయపడ్డారో అన్న విషయంలో మాత్రం క్లారిటీ రాలేదు. ప్రస్తుతం ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

విమానంలో కూర్చుకున్న ప్ర‌యాణికులు కొంద‌రు కిటికీల నుంచి ఆ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియో తీశారు. మంట‌ల వ‌ల్ల విమానంలో పొగ క‌మ్ముకున్న‌ది. ఆ స‌మ‌యంలోనూ కొంద‌రు ప్ర‌యాణికులు త‌మ సెల్‌ఫోన్ల‌తో వీడియో తీశారు. ఆ దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

#WATCH | A Japan Airlines jet was engulfed in flames at Tokyo’s Haneda airport after a possible collision with a Coast Guard aircraft, with the airline saying that all 379 passengers and crew had been safely evacuated: Reuters

(Source: Reuters) pic.twitter.com/fohKUjk8U9

— ANI (@ANI) January 2, 2024