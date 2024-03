KTR | కేటీఆర్‌ కృషికి ఫలితం దక్కింది.. రక్షణ శాఖ అనుమతులపై క్రిశాంక్‌

March 1, 2024 / 10:33 PM IST

KTR | ఎట్టకేలకు కేటీఆర్‌ కృషికి ఫలితం దక్కింది. హైదరాబాద్‌‌ – కరీంనగర్ రాజీవ్ రహదారితో పాటు హైదరాబాద్– నాగ్‌పూర్ జాతీయ రహదారిపై ఎలివేటేడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి కేంద్ర రక్షణ శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకుడు క్రిశాంక్‌ ట్విట్టర్‌ (ఎక్స్‌)లో వెల్లడించారు. రక్షణ శాఖ ఇచ్చిన అనుమతుల కాపీని షేర్‌ చేశారు. కంటోన్మెంట్‌ వాసిగా ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

KTR garu’s persistent efforts seeking Defence Lands for Flyovers construction finally yield result as Ministry of Defence grants permission to HMDA

We thank on behalf of the residents of Cantonment … pic.twitter.com/KvzY7Tm1TY

— Krishank (@Krishank_BRS) March 1, 2024