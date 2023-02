February 18, 2023 / 04:18 PM IST

Sunday Funday | సరికొత్త ఆటవిడుపులతో ట్యాంక్‌బండ్‌పై ఈ ఆదివారం సన్‌డే ఫన్‌డే నిర్వహిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ స్పెషల్‌ చీఫ్‌ సెక్రెటరీ అర్వింద్‌కుమార్‌ ట్విట్టర్‌లో ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. సండే ఫన్‌డే పునఃప్రారంభం నేప‌థ్యంలో రేపు సాయంత్రం ట్యాంక్ బండ్‌పై ట్రాఫిక్ ఆంక్ష‌లు విధిస్తున్న‌ట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సాయంత్రం 5 గంట‌ల నుంచి రాత్రి 10 గంట‌ల వ‌ర‌కు ట్రాఫిక్ ఆంక్ష‌లు అమ‌ల్లో ఉండ‌నున్నాయి. ఫార్ములా ఈ రేసింగ్ కార‌ణంగా గ‌త కొన్ని వారాల నుంచి సండే ఫ‌న్‌డే కార్య‌క్ర‌మాన్ని నిలిపివేసిన విష‌యం విదిత‌మే. ఇక‌పై ప్ర‌తి ఆదివారం సాయంత్రం సండే ఫ‌న్‌డే కార్య‌క్ర‌మం నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. ట్యాంక్ బండ్ సంద‌ర్శ‌కుల కోసం ప‌రిస‌ర ప్రాంతాల్లో 4 పార్కింగ్ ప్ర‌దేశాల‌ను ఏర్పాటు చేశారు.

ఇక‌పై హుస్సేన్ సాగ‌ర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మ్యూజిక‌ల్ ఫౌంటెయిన్ ప్ర‌త్యేక ఆక‌ర్ష‌ణ‌గా నిల‌వ‌నుంది. సాగర్‌ నీటిలోని మ్యూజికల్‌ ఫౌంటెయిన్‌ రాత్రి 7,8,9,10 గంటల సమయంలో ప్రతి గంటకోసారి 15 నిమిషాల పాటు 5-6 ట్యూన్‌లతో అలరించ‌నుంది. దీన్ని రూ. 17 కోట్ల‌తో హెచ్ఎండీఏ ఏర్పాటు చేసింది.

It’s #SundayFunday this Sunday ie Feb 19th

Come and enjoy the latest addition – the musical fountains .. pic.twitter.com/64azVn7XnJ

— Arvind Kumar (@arvindkumar_ias) February 17, 2023