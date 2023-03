March 28, 2023 / 09:57 AM IST

PM Modi | తెలంగాణపై మోదీ వివక్షను ఎండగడుతూ హైదరాబాద్‌లో పోస్టర్లు వెలిశాయి. ఉప్పల్‌ – నారపల్లి ఫ్లైఓవర్‌ నిర్మాణంలో మోదీ సర్కార్‌ నాన్చుడు ధోరణిపై ప్రజలు నిరసన తెలుపుతూ ఈ పోస్టర్లు అతికించారు.

Lakhs of commuters facing inconvenience between Uppal-Narapally over the years due to the snail pace work of the Central Govt

While the TS govt completed more than 35 SRDP projects at a rapid pace, people nailing the incompetence of #Modi govt on the pillars of the ongoing… pic.twitter.com/myreiMpp7Z

— Jagan Patimeedi (@JAGANBRS) March 28, 2023