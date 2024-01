January 4, 2024 / 05:45 PM IST

JNTUH | హైదరాబాద్‌లోని జేఎన్టీయూ ముందు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కాలేజీ మెస్‌లో ఫుడ్‌ సరిగ్గా ఉండట్లేదని.. ఆహారంలో పురుగులు, రబ్బర్‌, వైర్లు, గాజు ముక్కలు వస్తున్నాయని పీజీ విద్యార్థులు నిరసనకు దిగారు. కొత్త ప్రిన్సిపాల్‌ వచ్చినప్పటి నుంచి హాస్టల్‌లో ఫుడ్‌ క్వాంటిటీ సరిపోవడం లేదని.. క్వాలిటీ కూడా బాగోవడం లేదంటూ యూనివర్సిటీ గేటు ముందు ధర్నా చేపట్టారు. దీనిపై ప్రిన్సిపాల్‌కు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదని.. కంప్లయింట్‌ చేసిన విద్యార్థులను టార్గెట్‌ చేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

The students protested that JNTU principal was ignoring the complaints regarding insects, rubber bands and glass shells were coming in the meals in the PG university mess. Who is responsible for this? pic.twitter.com/PIoSAfMIcJ

— Jntuh Updates (@examupdt) January 4, 2024