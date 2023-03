March 28, 2023 / 10:46 AM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : అన్ని ప‌ట్ట‌ణాల్లోని ఫ్లై ఓవ‌ర్ల( Flyovers ) కింద ఆట స్థ‌లాలు తీర్చిదిద్ద‌తే ఆట‌లు( games ) ఆడుకునేందుకు వెసులుబాటు ఉంటుంద‌ని ధ‌నుంజ‌య్ అనే నెటిజ‌న్ ట్వీట్ చేశాడు. ఈ ట్వీట్‌పై రాష్ట్ర ఐటీ, పుర‌పాల‌క శాఖ మంత్రి కేటీఆర్( Minister KTR ) స్పందించారు. ఇది మంచి ఆలోచ‌న అని, ఈ విధానాన్ని ప‌రిశీలించాలని పుర‌పాల‌క శాఖ ప్ర‌త్యేక కార్య‌ద‌ర్శి అర‌వింద్ కుమార్‌కు సూచించారు. జంట న‌గ‌రాల్లో ఈ త‌రహా క్రీడా వేదిక‌ల‌ను( Play Grounds ) అందుబాటులోకి తేవొచ్చ‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

ఇది అద్భుత‌మైన ఆలోచ‌న‌.. న‌వీ ముంబై( Navy Mumbai ) లో ఫ్లై ఓవ‌ర్ల కింద ఆట స్థ‌లాల‌ను నిర్మించిన‌ట్లు అన్ని ప‌ట్ట‌ణాల్లోని ఫ్లై ఓవ‌ర్ల కింద ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది. మీ ప‌ట్ట‌ణాల్లో ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? అని నెటిజ‌న్ ప్ర‌శ్నించారు.

Let’s get this done in a few places in Hyderabad @arvindkumar_ias

Looks like a nice idea https://t.co/o0CVTaYxqb

— KTR (@KTRBRS) March 27, 2023