Ministe KTR | ఇంతపెద్ద ప్రాజెక్టు తెచ్చావే అంటూ.. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సెటైర్లు

September 14, 2022 / 06:37 PM IST

కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డిపై ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. తాజాగా సీతాఫల్ మండి రైల్వే స్టేషన్‌లో మూడు ఎలివేటర్లను కిషన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. దీనిపై ట్విట్టర్‌లో తెలంగాణ ప్రజలు జోకులు పేల్చారు. ‘లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు’ తీసుకురావాలని అడిగితే.. రైల్వే స్టేషన్‌లో లిఫ్టు తీసుకొచ్చారంటూ కామెంట్లు చేశారు.

ఇదే విషయంపై స్పందించిన కేటీఆర్‌.. ‘సీతాఫల్ మండి రైల్వేస్టేషన్‌లో మూడు ఎలివేటర్లు ప్రారంభించడమే ఆయన నియోజకవర్గంలో ఈ బీజేపీ ఎంపీ అతిగొప్ప అచీవ్‌మెంట్. కేంద్రం నుంచి ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చిన కిషనన్నా వెల్‌డన్‌’ అని ట్వీట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.

The 3 elevators inaugurated at Sitaphalmandi Railway station is possibly this BJP MP’s biggest achievement in his constituency

Well done Kishan Anna in bringing such large projects from Govt of India 👏 https://t.co/DtxQtIz65r

— KTR (@KTRTRS) September 14, 2022