July 9, 2023 / 09:22 AM IST

హైదరాబాద్‌: నగరంలోని సికింద్రాబాద్‌లో (Secunderabad) భారీ అగ్నిప్రమాదం (Fire accident) జరిగింది. ఆదివారం తెల్లవారుజామున పాలికాబజార్‌లోని (Palika bazar) ఓ బట్టల దుకాణంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. క్రమంగా అవి షాప్‌ మొత్తానికి విస్తరించడటంతో పెద్దఎత్తున మంటలు ఎగసిపడుతున్నాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో దట్టంగా పొగలు అలముకున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.

మూడు ఫైర్‌ ఇంజిన్ల సహాయంతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఓ ఆయుర్వేదిక్‌ దుకాణం (Ayurvedic shop) నుంచి మంటలు వ్యాపించినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఈఘటనపై కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

#WATCH | Telangana: Massive fire breaks out in 3 shops in Palika Bazar, Secunderabad. Fire tenders present at the spot. No casualties reported pic.twitter.com/dkE3JCiWWJ

— ANI (@ANI) July 9, 2023