ఆడ పిల్లల్ని కన్నందుకు… మహిళను కొట్టి హింసించిన భర్త, అత్తమామలు

June 4, 2022 / 03:47 PM IST

లక్నో: ఆడ పిల్లల్ని కన్నందుకు ఒక మహిళను ఆమె భర్తతోపాటు అత్త ఇంటి కుటుంబ సభ్యులు కొట్టడంతోపాటు హింసించసాగారు. ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని మహోబా జిల్లాలో ఈ దారుణం జరిగింది. రాంనగర్ జుఖా ప్రాంతానికి చెందిన ఒక మహిళల ఇటీవల రెండో కాన్పులోనూ ఆడ పిల్లకు జన్మనిచ్చింది. మగ సంతానం కలుగకపోవడంతో భర్తతోపాటు అత్తింటి కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను చిత్రహింసలకు గురి చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు తిండి కూడా పెట్టకపోవడంతో ఆకలితో పస్తులుండేది. కడుపు నింపు కునేందుకు కూలీగా పని చేస్తున్నది. అయినప్పటికీ అత్త కుటుంబం నుంచి చిత్రహింసలు ఆగలేదు. రెండో ఆడ పిల్ల పుట్టినప్పటి నుంచి అవి మరింత ఎక్కువయ్యాయి.

ఈ నేపథ్యంలో అత్తింటి కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు మహిళలు ఇటీవల ఆమెను దారుణంగా కొట్టారు. ఆ మహిళను కింద పడేసి కాళ్లతో తన్నారు. స్థానికులు కళ్లప్పగించి చూశారే కానీ ఎవరూ కూడా ఆమెను కాపాడేందుకు ముందుకు రాలేదు.

మరోవైపు ఆ మహిళను అత్త ఇంటి కుటుంబ సభ్యులు కొడుతున్న వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ వీడియో పోలీసుల దృష్టికి వచ్చింది. దీంతో వారు వెంటనే స్పందించారు. కుటుంబ సభ్యుల దాడిలో గాయపడిన మహిళను ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్‌ చేసి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆమె భర్త, అత్తింటి కుటుంబ సభ్యులపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని మహోబా జిల్లా ఎస్పీ సుధా సింగ్‌ మీడియాతో అన్నారు.

A woman was mercilessly beaten for not giving birth to a son by her family members in Ramnagar Jukha area of UP's Mahoba district. All the residents of the area stood as spectators saying that it's a family matter.

Warning: sensitive content@NCWIndia @Uppolice pic.twitter.com/TKeNd0nP1A

— Kanwardeep singh (@KanwardeepsTOI) June 4, 2022