January 12, 2024

Car Hit And Drag | పంజాబ్‌ (Punjab)లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. చెక్‌పోస్ట్‌ (Checkpost) వద్ద వెహికల్‌ చెకింగ్‌ చేస్తున్న ఓ పోలీసు అధికారిపైకి కారు దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో పోలీసు అధికారి తీవ్ర గాయాలపాలయ్యాడు.

జలంధర్‌లోని షాకోట్‌ ప్రాంతంలో గల సట్లేజ్‌ నదిపై హైటెక్‌ చెక్‌పోస్ట్‌ వద్ద ఓ పోలీసు అధికారి విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో మోగా రోడ్డు నుంచి వస్తున్న కారును ఆపాడు. కానీ, డ్రైవర్‌ కారు ఆపకుండా పోలీసును బలంగా ఢీ కొట్టాడు. దీంతో పోలీసు అధికారి గాల్లోకి ఎగిరి డివైడర్‌పై పడ్డాడు. ఘటన అనంతరం డ్రైవర్‌ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.

ఈ ప్రమాదంలో సదరు పోలీసు అధికారికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే స్పందించిన ఇతర అధికారులు అతడిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనకు కారణమైన డ్రైవర్‌ కోసం గాలింపు చేపట్టినట్లు చెప్పారు. కాగా, ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు చెక్‌పాయింట్‌ వద్ద ఉన్న సీసీటీవీలో రికార్డయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

A person traveling in a white Zen car hit a Police Constable near Shahkot Checkpost (Jalandhar) when the police personnel tried to stop him for checking. The driver hit the cop and fled from the spot. #Punjab #Jalandhar pic.twitter.com/SLqNESVOfo

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) January 12, 2024