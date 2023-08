August 12, 2023 / 04:09 AM IST

అమృత్‌సర్‌, ఆగస్టు 11: పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్‌లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకున్నది. కన్నకూతురిని ఓ తండ్రి దారుణంగా హత్య చేశాడు. అనంతరం మృతదేహాన్ని బైక్‌కి కట్టి ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లి రైలు పట్టాలపై పడేశాడు. నిందితుడు బౌ కూలీ. బుధవారం అతడి కుమార్తె ఎవరికీ చెప్పకుండా ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయి మరుసటి రోజు తిరిగొచ్చింది.

ఆమెపై అనుమానపడిన బౌ.. ఆగ్రహంతో విచక్షణారహితంగా దాడిచేశాడు. దాంతో ఆమె అక్కడికక్కడే మరణించింది. అనంతరం మృతదేహాన్ని బైక్‌కి కట్టి ఊరంతా ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లాడు. శవాన్ని రైలు పట్టాలపై పడేశాడు. ఈ దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. నిందితుడిని అరెస్ట్‌ చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

Brutal honor killing incident in Muchhal village of #Amritsar, where a girl left home a day before without informing her parents & the next day when she returned home, her father tied her to his motorcycle & dragged to the railway line, where the girl's dead body was later found. pic.twitter.com/dIZkKEyac2

