Watch: మొబైల్‌ లాక్కున్న దొంగ… నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్న మహిళ

September 8, 2022 / 09:05 PM IST

న్యూఢిల్లీ: నిర్మానుష్య ప్రాంతలో నడుస్తూ వెళ్తున్న మహిళ చేతిలోని మొబైల్‌ ఫోన్‌ను ఒక దొంగ లాక్కున్నాడు. అయితే ఆ వ్యక్తిని ఆమె ధైర్యంగా ఎదుర్కొంది. ఫైట్‌ చేసి మొబైల్‌ ఫోన్‌ తిరిగి పొందింది. ఆమె తెగువ చూసిన ఆ దొంగ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ నెల 4న రాత్రి వేళ టిక్రీ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక మహిళ ఢిల్లీలోని బదర్‌పూర్ ప్రాంతం తాజ్‌పూర్ పహారీ వద్ద స్నేహితుడ్ని కలిసేందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నది. అయితే జనం లేని ఆ ప్రాంతంలో ఒక దొంగ ఆమె చేతిలోని మొబైల్‌ ఫోన్‌ లాక్కున్నాడు. ప్రతిఘటించిన ఆమెపై దాడి చేశాడు.

కాగా, ఆ మహిళ సివంగిలా ఆ దొంగపై తిరిగి దాడి చేసింది. ఆ వ్యక్తి టీ షర్ట్‌ పట్టుకుని అతడ్ని ఎదుర్కొంది. పెనుగులాటలో కిందపడిన తన మొబైల్‌ ఫోన్‌ను తీసుకుంది. దీంతో ఆ దొంగ అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. అనంతరం ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. సంఘటనా స్థలానికి చేరిన పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను పరిశీలించారు. ఆ మహిళ తెగువను అభినందించారు. ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దొంగను గుర్తించి అరెస్ట్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | Delhi: Case filed after a woman who was, on Sept 4, visiting a friend in Tajpur Pahari, Badarpur showed bravado as she caught a man, who was trying to snatch her phone, by his T-shirt & got her phone back. Snatcher then ran away; further probe on: Police

(CCTV visuals) pic.twitter.com/t5msORWQkv

— ANI (@ANI) September 8, 2022