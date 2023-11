November 16, 2023 / 03:48 PM IST

Animal Movie | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్ (Ranbir Kapoor), అర్జున్‌ రెడ్డి (Arjun Reddy) ఫేమ్ సందీప్ రెడ్డి వంగా (Sandeep Vanga) కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ‘యానిమల్’(Animal). ఈ మూవీలో నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మంధాన (Rashmika Mandana) హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్ ఇవ్వ‌గా సినీ ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది. ఇక ఈ సినిమా డిసెంబర్‌ 1న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. యానిమ‌ల్ విడుద‌ల తేదీకి ఇంకా 14 రోజులే గ‌డువు ఉండడంతో మేక‌ర్స్ ప్ర‌మోష‌న్స్ వేగం పెంచారు. ముఖ్యంగా తెలుగులో భారీ ఎత్తున ప్రమోషన్లు చేస్తున్నారు. ఇక ఈ మూవీ తెలుగు ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా సందీప్ రెడ్డి వంగా, రష్మికలతో పాటు రణ్‌బీర్ కపూర్ లు బాల‌కృష్ణ‌ అన్‌స్టాపబుల్ షోకు రానున్నారు.

ఇప్ప‌టికే ఈ ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించి పోస్ట‌ర్‌లు విడుద‌ల చేయ‌గా.. బాల‌య్య‌, రణబీర్ కపూర్, రష్మిక క‌లిసి ఉన్న పోస్ట‌ర్‌లు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ షో నుంచి ‘యానిమ‌ల్’ ఎపిసోడ్ స్ట్రీమింగ్ డేట్‍ను మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

రణ్‍బీర్ కపూర్, రష్మిక, సందీప్ రెడ్డి వంగా పాల్గొన్న ఈ అన్‍స్టాపబుల్ పాన్ ఇండియా ఎపిసోడ్‌ను ప్ర‌ముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‍ఫామ్‍ ఆహాలో నవంబర్ 24 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని ఆహా అధికారికంగా ప్రకటించింది. “డేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి.. నవంబర్ 24. ఈ సీజన్‍లో వైల్డెస్ట్ ఎపిసోడ్ మీ స్క్రీన్‍లపైకి రానుంది” అంటూ ట్వీట్ చేసింది. దీనితో పాటు ఓ వీడియోను కూడా పోస్ట్ చేసింది.

🦁 Date gurthupettukondi… Nov 24 it is! Wildest Episode of the season gonna hit the screens! #UnstoppableWithNBK #Animal📷#NandamuriBalakrishna #RanbirKapoor @iamRashmika @imvangasandeep @AnimalTheFilm pic.twitter.com/IyKXKuiBS8

— ahavideoin (@ahavideoIN) November 16, 2023