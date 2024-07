Krishna Vamsi | రాంచరణ్‌ రెడీ అయితే నేనూ కూడా రెడీ సార్‌.. కృష్ణవంశీ ఇంట్రెస్టింగ్‌ కామెంట్‌

July 19, 2024 / 06:40 AM IST

Krishna Vamsi | తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఉన్న వన్ ఆఫ్‌ ది టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్లలో ఒకరు కృష్ణవంశీ (Krishna Vamsi), అంత:పురం, మురారి, నిన్నే పెళ్లాడతా, ఖడ్గం లాంటి బ్లాక్‌ బస్టర్స్‌ ఇండస్ట్రీకి అందించాడు. మురారి సినిమా ఆగస్టు 9న రీరిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మహేశ్ బాబు అభిమానులతో ఎక్స్‌లో చిట్ చాట్‌ చేశాడు. ఈ సెషన్‌లో ఓ ముఖ్యమైన విషయాన్ని షేర్ చేసుకొని అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తున్నాడు. ఇంతకీ విషయమేంటనుకుంటున్నారా..?

కృష్ణవంశీ స్టార్ హీరో కోసం అద్భుతమైన స్ర్కిప్ట్‌ సిద్దం చేశాడట. ఆ స్టార్ యాక్టర్ మహేశ్ బాబు అనుకునేరు.. అతడెవరో కాదు.. రాంచరణ్‌ (Ram charan). రాంచరణ్‌తో కృష్ణవంశీ గోవిందుడు అందరివాడేలే సినిమా తెరకెక్కించగా.. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఊహించని ఫెయిల్యూర్ టాక్‌ తెచ్చుకుంది.

కృష్ణవంశీని చిట్‌ చాట్‌ సెషన్‌లో మీరు రాంచరణ్‌కు గుర్తుండిపోయే సినిమా ఇస్తామని ప్రామిస్‌ చేశారు. గుర్తుందా సార్ అని ఓ నెటిజన్ అడిగాడు. దీనికి కృష్ణవంశీ స్పందిస్తూ.. ఉంది.. రాంచరణ్‌ ఎప్పుడు రెడీ అంటే నేను కూడా రెడీనే. ధన్యవాదాలు.. సూపర్‌ ఐడియా, స్క్రిప్ట్‌ సిద్దంగా ఉంది. టైం నిర్ణయిస్తుంది సార్‌.. అంటూ రిప్లై ఇచ్చాడు.

తాను కూడా ఈ చిత్రం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని చెప్పాడు కృష్ణవంశీ. క్లాసిక్‌ సినిమాను వీలైనంత త్వరగా మొదలుపెట్టాలంటూ రాంచరణ్‌ను కోరుతున్నారు అభిమానులు. మరి రాంచరణ్‌ ప్రస్తుతం గేమ్‌ ఛేంజర్‌, ఆర్‌సీ 16 సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. కృష్ణవంశీ సినిమాపై ఏదైనా అధికారిక ప్రకటన చేస్తాడేమో చూడాలి మరి.

Vundi saaar .. am ready .. whenever sir RAMCHARAN garu is ready I am all my self .. THQ 🙏♥️ super idea n script also ready .. his WISH n time sir ji ❤️🙏 https://t.co/aP4RgmmAKA

— Krishna Vamsi (@director_kv) July 17, 2024