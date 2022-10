What a Jodi video song | మంచు విష్ణు జిన్నా నుంచి వాట్‌ ఏ జోడీ వీడియో సాంగ్‌

October 18, 2022 / 06:57 PM IST

మంచు విష్ణు (Manchu Vishnu ), సన్నీలియోన్‌, పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చిత్రం జిన్నా(Ginna). ఇషాన్‌ సూర్య దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి వాట్‌ ఏ జోడీ (What a Jodi video song) వీడియో సాంగ్‌ను మేకర్స్‌ లాంఛ్‌ చేశారు. విష్ణు, సన్నీ, పాయల్‌ మధ్య కలర్‌ఫుల్‌గా సాగే ఈ పార్టీ సాంగ్‌ను దివ్యకుమార్‌ రాశారు. హర్షవర్దన్‌ చావలి, శ్రావణి పాడారు. స్టార్‌ కొరియోగ్రఫర్‌ గణేశ్‌ ఆచార్య కొరియోగ్రఫీ చేశాడు.

జిన్నా చిత్రం అక్టోబ‌ర్ 21న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్‌కానుంది. ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన జిన్నా టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌, సాంగ్స్ సినిమాపై అంచ‌నాలు పెంచేస్తున్నాయి.హోంబ్యాన‌ర్ ఏవీఏ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్‌పై 24 ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్ట‌రీతో క‌లిసి మంచు విష్ణు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. రంగంపేట‌లో జ‌రిగిన క‌థ నేప‌థ్యంలో సాగే ఈ సినిమాకు కోన‌ వెంక‌ట్ క‌థ‌, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తున్నారు.

అనూప్ రూబెన్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్‌. తెలుగు, మ‌ల‌యాళం, హిందీ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది జిన్నా. జిన్నా చిత్రంలో వెన్నెల కిశోర్‌, నరేశ్‌, చ‌మ్మ‌క్ చంద్ర‌, సునీల్‌ ఇత‌ర నటీన‌టులు కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.

A chartbuster on the way!#WhatAJodi video song from #𝔾𝕀ℕℕ𝔸🔥 is out.

Play▶️ https://t.co/wz9s8RvnKv@SunnyLeone @starlingpayal #GinnaBhai🔥 #GinnaOn21stOct💥 @saregamasouth pic.twitter.com/nU9liaZyYV

— Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) October 18, 2022