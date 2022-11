Boss Party making Video | వాల్తేరు వీరయ్య బాస్ పార్టీ సాంగ్ మేకింగ్ గ్లింప్స్ వీడియో

November 29, 2022 / 04:30 PM IST

Boss Party making Video | టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో చిరంజీవి (Chiranjeevi) త్వరలోనే వాల్తేరు వీరయ్య (Waltair Veerayya)గా ఎంటర్‌ టైన్‌మెంట్ అందించేందుకు రెడీ అవుతున్నుడు. మాస్‌ ఎంటర్‌ టైనర్‌ గా వస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి రీసెంట్‌గా బాస్‌ పార్టీ సాంగ్ విడుదలవగా.. సోషల్ మీడియాలో హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ స్వయంగా రాసి కంపోజ్ చేసిన ఈ పాటను బాస్‌ పార్టీ పాటను నకాశ్‌ అజీజ్‌, డీఎస్పీ, హరిప్రియ పాడారు. కాగా బాస్ పార్టీ సాంగ్ మేకింగ్ గ్లింప్స్ వీడియోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. శేఖర్ మాస్టర్ ఈ పాటకు కొరియోగ్రఫీ చేశాడు. బాలీవుడ్ భామ ఊర్వశి రౌటేలా-చిరంజీవి కాంబోలో వస్తున్న ఈ పాట మాస్‌ లవర్స్ కు కావాల్సిన ఎంటర్‌ టైన్‌ మెంట్ అందించడం ఖాయమని సాంగ్‌ తో తెలుస్తోంది.

బాబీ (కేఎస్ ర‌వీంద్ర‌) దర్శకత్వం వహిస్తున్న వాల్తేరు వీరయ్య చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో శృతిహాస‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. 2023 జనవరి 13న సంక్రాంతి కానుకగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది వాల్తేరు వీరయ్య.

బాస్ పార్టీ సాంగ్ మేకింగ్ గ్లింప్స్ వీడియో..

Here's a glimpse of what went behind in making the BIGGEST PARTY, #BossParty from #WaltairVeerayya

Trending #1 on YouTube with 16M+ views

