Project-K Movie | మరికొన్ని నిమిషాల్లో ప్రాజెక్ట్‌-K మిస్టరీ వీడనుంది..!

July 8, 2023 / 06:10 PM IST

Project-K Movie | ఆరొందల కోట్లకు పైగా బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ప్రిస్టేజియస్ సినిమా ప్రాజెక్ట్‌-K. ఏడాదినర్థం క్రితం ప్రారంభమైన ఈ సినిమా చక చక షూటింగ్‌ను కంప్లీట్‌ చేసుకుంటూ వస్తుంది. అందరి కంటే ముందుగా సంక్రాంతి స్లాట్‌ను బుక్‌ చేసుకుని.. అదే స్పీడ్‌తో ముందుకు వెళ్తుంది. ఇక ఈ సినిమాకు ప్రాజెక్ట్‌-K అని ఎందుకు పెట్టారా? అనేది మిలియన్‌ డాలర్ల ప్రశ్న. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున చర్చలు కూడా జరిగాయి. ప్రాజెక్ట్‌-Kలో కే అంటే కల్కి అని, కల్కి అంటే విష్ణుమూర్తి అవతారాల్లో చివరిది. ప్రభాస్‌ ఈ సినిమాలో కల్కిగా కనిపిస్తాడని ఎన్నో వార్తలు వచ్చాయి. వీటిని కూడా తీసిపడేయలేం. ఎందుకంటే నాగ్‌ అశ్విన్‌ ఈ సినిమా కథను పురాణాలను బేస్‌ చేసుకుని రాసుకున్నానని గతంలోనే చెప్పాడు.

దాంతో కే అంటే కల్కినే అని అందరూ ఫిక్సయిపోయారు. మరి నిజంగానే కే అంటే కల్కినేనా.. లేదంటే టైమ్‌ మిషిన్‌ పేరా? అనేది చాలా మంది డౌట్‌. కాగా దీనిపై మరికొన్ని గంటల్లో క్లారిటీ రానుంది. తాజాగా వైజయంతీ సంస్థ ఈ ప్రాజెక్ట్‌-K అంటే ఏంటో రాత్రి 7 గంటల 10 నిమిషాలకు క్లారిటీ ఇవ్వబోతున్నట్లు తెలిపింది. ఇక ఈ సినిమా టైటిల్‌, ట్రైలర్‌తో పాటు రిలీజ్‌ డేట్‌ను కూడా జూన్‌ 20న అమెరికాలో జరిగే శాన్ డియాగో కామిక్-కాన్ వేడుకలో వెల్లడించనుంది. కాగా కామిక్ వేడుకల్లో ప్రదర్శించనున్న తొలి భారతీయ సినిమాగా ప్రాజెక్ట్‌-K సినిమా రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్పటివరకు ఏ ఇండియన్ సినిమాకు దక్కని గౌరవం దీనికి లభించనుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభాస్, కమల్‌ హాసన్‌, దీపికా పదుకొణె, అమితాబ్ బచ్చన్, నాగ్ అశ్విన్, అశ్వినీ దత్ హాజరుకానున్నారు.

What is #ProjectK… The world wants to know!

Come Kloser…

🔗 https://t.co/0rC0ez7Qdf

First drop today at 7:10 PM (IST)/ 6:40 AM (PST).#WhatisProjectK pic.twitter.com/Sd7LOzAOtd

— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 8, 2023