Ahimsa | అహింస నుంచి ఉందిలే ఉందిలే లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌

Ahimsa | టాలీవుడ్‌ నిర్మాత సురేశ్ బాబు చిన్న కుమారుడు దగ్గుబాటి అభిరామ్ (Abhiram Daggubati) హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్న చిత్రం ‘అహింస’ (Ahimsa). తేజ (Teja) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన టీజ‌ర్‌, ట్రైలర్‌ నెట్టింట్లో హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి. అహింసను ప్రమోట్‌ చేసేందుకు అబ్బాయి కోసం బాబాయి వెంకటేశ్‌ ముందుకొచ్చాడు. ఈ చిత్రం నుంచి మూడో సాంగ్‌ ఉందిలే ఉందిలే లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను వెంకీ లాంఛ్ చేశాడు.

ఘన ఘన ఉరిమే ఉరిమిన వెంటనే గల గల చినుకే ఉందిలే.. నల్ల నల్ల చీకటి ముసిరిన వెనుకే తళ తళ వెలుగే ఉందిలే అంటూ సాగుతున్న ఈ పాటను చంద్రబోస్ రాశారు.ఆర్‌పీ పట్నాయక్‌ కంపోజిషన్‌లో జావెద్ అలి, జయశ్రీ పాడారు. అహింస చిత్రాన్ని ఆనంది ఆర్ట్స్ క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై పీ కిర‌ణ్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో గీతికా హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తోంది.

లవ్‌ ట్రాక్‌తోపాటు ఫ్యామిలీ, ఎమోష‌న్స్, యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ తో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ట్రైలర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు తేజ. అహింసలో యాక్టర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్‌ సముద్రఖని విల‌న్‌గా న‌టిస్తున్నాడు. రజత్‌ బేడి, రవి కాలే, కమల్ కామరాజు, మనోజ్‌ టైగర్‌, కల్పలత, దేవీ ప్రసాద్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతున్న ఈ చిత్రం జూన్‌ 2న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

