Vishwak Sen Neha Shetty Suttamla Soosi Song Dance Video Goes Viral

Gangs of Godavari | సుట్టంలా సూసి సాంగ్‌కు విశ్వక్‌సేన్‌, నేహాశెట్టి డ్యాన్స్‌.. ట్రెండింగ్‌లో వీడియో

Gangs of Godavari | విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen) నటిస్తోన్న సినిమాల్లో గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). కాగా ఈ చిత్రం నుంచి సుట్టంలా సూసి (Suttamla Soosi) పోకలా సాంగ్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో విశ్వక్‌ సేన్‌, నేహాశెట్టి (Neha Shetty) మరోసారి పాటకు డ్యాన్స్ చేసి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

August 16, 2023 / 09:14 PM IST

Gangs of Godavari | మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen) నటిస్తోన్న సినిమాల్లో ఒకటి గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11)గా వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. కాగా ఈ చిత్రం నుంచి ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ సుట్టంలా సూసి (Suttamla Soosi) పోకలా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేయగా.. మూవీ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్‌ చేస్తూ నెట్టింట వ్యూస్ పంట పండిస్తోంది.

ఈ సాంగ్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో విశ్వక్‌ సేన్‌, నేహాశెట్టి (Neha Shetty) మరోసారి పాటకు డ్యాన్స్ చేసి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మాస్‌ స్టైలిష్ గెటప్‌లో విశ్వక్‌సేన్‌, గులాబీ రంగు చీరలో నేహాశెట్టి చేసిన డ్యాన్స్‌ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార సంస్థ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. నేహా శెట్టి, అంజలి ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్స్‌ లో నటిస్తున్నారు.

శ్రీ హర్ష యెమని రాసిన ఈ పాటను యువన్ శంకర్‌ రాజా కంపోజిషన్‌లో అనురాగ్ కులకర్ని పాడాడు. విశ్వక్‌సేన్‌ మరోవైపు VS10లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌ గామి (Gaami) కూడా పూర్తి చేశాడు‌. ఈ చిత్రంలో అఘోరాగా కనిపించబోతున్నాడు విశ్వక్‌ సేన్‌. విద్యాధర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

విశ్వక్‌సేన్‌, నేహాశెట్టి డ్యాన్స్‌పై ఓ లుక్కేయండి మరీ..