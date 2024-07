Andhagan | ప్రశాంత్‌ అంధగన్‌ యాంథెమ్‌ రిలీజ్ చేసిన విజయ్‌

July 24, 2024 / 04:23 PM IST

Andhagan | జీన్స్‌ సినిమాతో తెలుగులో సూపర్ ఫ్యాన్ బేస్ సంపాదించుకున్నాడు తమిళ యాక్టర్‌ ప్రశాంత్ (Prasant‌h). కొంత కాలంగా సపోర్టింగ్‌ రోల్స్‌తో ప్రేక్షకులను పలుకరిస్తున్న ప్రశాంత్‌ లాంగ్ గ్యాప్‌ తర్వాత హీరోగా నటిస్తోన్న చిత్రం అంధగన్‌ (Andhagan). త్యాగరాజన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీలో సిమ్రన్‌, ప్రియా ఆనంద్‌, కార్తీక్‌, సముద్రఖని కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ఆగస్టు 15న విడుదల కానుంది.

విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా మారింది టీం. ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ అంధగన్‌ యాంథెమ్‌ సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. ప్రశాంత్‌ కోరిక మేరకు అతడి కోస్టార్‌ విజయ్‌ ఈ సాంగ్‌ను లాంచ్ చేయడం విశేషం. విజయ్‌, ప్రశాంత్‌ మధ్య స్నేహబంధాన్ని చూసి ముచ్చటపడుతున్నారు అభిమానులు. దళపతి విజయ్‌ నటిస్తోన్న ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్‌ ది టైమ్‌లో వన్‌ ఆఫ్‌ ది లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు ప్రశాంత్‌. ఈ స్టార్ యాక్టర్ కోరిక మేరకు సాంగ్ లాంచ్ చేశాడు విజయ్‌.

#Andhagan – The “Andhagan anthem” launched by #ThalapathyVijay ✨

🔗https://t.co/QYJYgWLq2T

Sung by Anirudh & VijaySethupathi pic.twitter.com/B7i251Ld71

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) July 24, 2024