VD13 | విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్ రెడీనా..? VD13 గ్లింప్స్ లోడింగ్

VD13 | టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) నటిస్తున్న సినిమాలలో ఒకటి VD13. గీతగోవిందం లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత విజయ్‌ దేవరకొండ-పరశురాం (Parasuram) డైరెక్షన్‌లో కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

October 17, 2023 / 08:03 PM IST

VD13 | టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి పరశురాం (Parasuram) డైరెక్షన్‌లో నటిస్తున్న VD13. ఈ చిత్రంలో సీతారామం ఫేం మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ (Mrunal Thakur) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. గీతగోవిందం లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత విజయ్‌ దేవరకొండ-పరశురాం కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

కాగా ఈ మూవీ గ్లింప్స్‌ అప్‌డేట్‌ లోడ్ అవుతోంది. మరో 24 గంటల్లో VD13 గ్లింప్స్‌ వచ్చేస్తుంది.. అంటూ రిలీజ్ చేసిన తాజా అప్‌డేట్ విజయ్ దేవరకొండ అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న VD 13 మూవీని 2024 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్టు మేకర్స్ గతంలోనే హింట్ ఇవ్వగా.. మరి గ్లింప్స్‌తోనైనా రిలీజ్‌ డేట్‌పై క్లారిటీ ఇస్తారేమో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్‌ రాజు తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ బ్యానర్‌కు ఇది 54వ ప్రాజెక్ట్‌.

విజయ్ దేవరకొండ మరోవైపు జెర్సీ ఫేం గౌతమ్‌ తిన్ననూరి డైరెక్షన్‌లో VD12 చేస్తున్నాడు. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌-శ్రీకర స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌ సంయుక్త నిర్మాణంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

