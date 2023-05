May 14, 2023 / 07:03 PM IST

Bichagadu 2 | విజయ్‌ ఆంటోనీ (Vijay Antony) మరోసారి బిచ్చగాడు 2 (Bichagadu 2)తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. విజయ్‌ ఆంటోనీ స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటిస్తున్న ఈ సీక్వెల్‌ ప్రాజెక్ట్‌లో కావ్య థాపర్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి లాంఛ్ చేసిన చెల్లీ వినవే.. నా తల్లీ వినవే సాంగ్‌ ఎమోషనల్‌గా సాగుతూ అందరి కంట కన్నీళ్లు పెట్టిస్తోంది. మరోవైపు ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన యాంటీ బికిలి థీమ్‌ సాంగ్ కూడా నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

బిచ్చగాడు 2 మే 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళంతోపాటు పలు ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదలకు రెడీ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉంది విజయ్‌ ఆంటోనీ టీం. తాజాగా తెలుగు ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌పై క్లారిటీ వచ్చింది. మే 16న హైదరాబాద్‌లోని జేఆర్‌సీ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌లో సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ఈవెంట్ షురూ కానుంది. శ్రేయాస్ గ్రూప్‌ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించనుంది.

బిచ్చగాడు 2 చిత్రానికి విజయ్‌ ఆంటోనీ సంగీతమందిస్తుండటం విశేషం. ఈ చిత్రంలో హరీష్‌ పేరడి, దేవ్‌ గిల్, జాన్ విజయ్‌, యోగిబాబు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. హోం బ్యానర్‌ విజయ్ ఆంటోని ఫిలిం కార్పొరేషన్‌ బ్యానర్‌పై ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోని ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. బిచ్చగాడు ప్రాంచైజీలో వస్తున్న సీక్వెల్‌పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. బిచ్చగాళ్ల దీనస్థితిని మరోసారి కండ్లకు కట్టినట్టు చూపించే ప్రయత్నంతో ముందుకొస్తున్న విజయ్‌ ఆంటోనీకి మూవీ లవర్స్ ఆల్ ది బెస్ట్‌ చెబుతున్నారు.

Join us & shower your love 🤗

The Grand Pre-Release Event of the Most Anticipated Sequel #Bichagadu2 will be celebrated on 16th May, 6PM.💥🤩

📍JRC Convention, HYD

Book Free Event Passes Here:

🎟️https://t.co/wljxxGrMNw

Event By @shreyasgroup✌️@vijayantony @KavyaThapar… pic.twitter.com/fIdX6fFv0P

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 14, 2023