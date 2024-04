April 23, 2024 / 01:10 PM IST

Sundeep Kishan | ‘ఊరిపేరు భైరవకోన’ చిత్రంతో ఇటీవలే మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు హీరో సందీప్‌కిషన్‌. ఈ సినిమా ఇచ్చిన స‌క్సెస్‌తో ప్ర‌స్తుతం వ‌రుస సినిమాల‌ను లైన్‌లో పెట్టాడు. ఇప్ప‌టికే ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ దర్శకుడు స్వరూప్‌ ఆర్‌ఎస్‌జే ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ‘వైబ్‌’ అనే సినిమా చేస్తున్న సందీప్ తాజాగా మ‌రో సినిమాను ప‌ట్టాలెక్కించాడు. గ‌తేడాది ‘ధమాకా’ మూవీతో మంచి హిట్‌ అందుకున్న దర్శకుడు త్రినాథరావు ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో సందీప్‌కిషన్‌ 30వ సినిమాను ప్రారంభించాడు.

హ‌నుమాన్ జ‌యంతి సంద‌ర్భంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ మంగ‌ళవారం హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభమైంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ప్ర‌ముఖ‌ నిర్మాత దిల్ రాజ్ క్లాప్‌నివ్వగా, విజయ్ కనకమేడల కెమెరా స్విఛాన్‌ చేశారు. అనిల్ సుంకర గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు. SK30వ సినిమాగా రూపొందనున్న ఈ చిత్రానికి రాజేశ్‌ దండా నిర్మాత. పూర్తిస్థాయి ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందనున్న ఈ చిత్రానికి ప్రసన్నకుమార్‌ బెజవాడ కథ, కథనం, మాటలు అందిస్తున్నారు. త్రినాథరావు నక్కిన, ప్రసన్నకుమార్‌ బెజవాడ కాంబినేషన్‌లో పలు విజయవంతమైన సినిమాలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. సందీప్‌ ఇందులో డిఫరెంట్‌ కేరక్టర్‌లో కనిపించనున్నారని, అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో భారీ స్థాయిలో ఈ చిత్రం రూపొందనున్నదని మేకర్స్‌ చెబుతున్నారు. ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, హాస్యమూవీస్ బ్యాన‌ర్‌లు సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి.

The family entertainer #SK30 kicks off on an auspicious note with the gracious presence of loved ones at the Pooja ceremony 🪔❤️

Clap by #DilRaju 🎬

First shot direction @AnilSunkara1

Camera Switch on @DirVijayK 🎥 @sundeepkishan @TrinadharaoNak1 #RaoRamesh @RajeshDanda_… pic.twitter.com/srIYM1JyVk

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) April 23, 2024