April 23, 2024 / 12:22 PM IST

Vijay Devarakonda | రౌడీ హీరో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ ప్ర‌స్తుతం వ‌రుస ఫ్లాప్‌ల‌తో స‌త‌మ‌వుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. గీతా గోవిందం త‌ర్వాత విజ‌య్‌కు మ‌ళ్లీ అలాంటి హిట్ ప‌డ‌లేదు. రీసెంట్‌గా వ‌చ్చిన‌ ఖుషి, ఫ్యామిలీ స్టార్ చిత్రాలు కూడా ప్రేక్ష‌కుల అంచనాల‌ను అందుకోలేకపోయాయి. ఇక విజ‌య్ ఆశలన్నీ ప్రస్తుతం గౌత‌మ్ తిన్న‌నూరి సినిమాపైనే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రం త్వ‌ర‌లో సెట్స్‌పైకి వెళ్ల‌నుంది. ఇక వ‌ర్క్ లైఫ్ ఫుల్ బిజీగా ఉండే రౌడీ హీరో స‌మ‌యం దొరికిన‌ప్పుడు త‌న కుటుంబంతో పాటు అభిమానుల‌ను అప్పుడ‌ప్పుడు క‌లుస్తూ ఉంటాడు. తాజాగా విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ త‌న ప‌ర్స‌న‌ల్ బాడీ గార్డ్ ర‌వి పెళ్లికి హాజరై నూతన వధువరులను ఆశీర్వదించాడు. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఈ పెళ్లికి బ్లూ కుర్తాలో సంప్రదాయ లుక్‌లో వ‌చ్చిన విజ‌య్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఈ పెళ్లికి విజ‌య్‌తో పాటు రౌడీ ఫ్యామిలీ వ‌చ్చి సందడి చేసింది.

.@TheDeverakonda along with family⁩ at his personal guard #Ravi wedding.😍#VijayDeverakonda pic.twitter.com/V623CEe9v8

— Suresh PRO (@SureshPRO_) April 23, 2024