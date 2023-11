Chaari111 | రూటు మార్చిన వెన్నెల కిశోర్.. స్పై జోనర్‌ సినిమా Chaari111 లుక్‌ వైరల్

November 14, 2023 / 02:50 PM IST

Chaari111 | టాలీవుడ్‌ దర్శకనిర్మాతలకు మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ కమెడియన్ల జాబితాలో టాప్‌లో ఉంటాడు వెన్నెల కిశోర్ (Vennela Kishore)‌. డిఫరెంట్‌ మ్యానిరిజంతో నవ్వుల పూవులు పూయించడం వెన్నెల కిశోర్‌ స్టైల్. ఎక్కువగా హ్యూమర్ టచ్‌ ఉన్న పాత్రల్లో కనిపించే ఈ స్టార్ కమెడియన్‌ రూటు మార్చేశాడు. ఈ సారి స్పై యాక్షన్‌ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతున్న సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి Chaari111 టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేశారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు.

వెన్నెల కిశోర్‌ సూటు బూటు వేసుకొని చేతిలో పిస్తోల్‌తో స్టైలిష్‌గా సీరియస్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తుండగా.. పక్కనే మోడ్రన్‌ లుక్‌లో సంయుక్తా విశ్వనాథన్‌ (Samyuktha Viswanathan) కూడా మరో పిస్తోల్‌తో కనిపిస్తోంది. టీజీ కీర్తికుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని బర్కత్‌ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌పై అదితిసోని నిర్మిస్తున్నారు. మురళీశర్మ, బ్రహ్మాజీ, సత్య ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సిమొన్ కే కింగ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో కోలీవుడ్ భామ సంయుక్తా విశ్వనాథన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

Chaari111 లుక్‌ వైరల్..

Presenting you most dynamic First Look poster of Telugu feature movie ‘#Chaari111,’ a spy action-comedy featuring our very own Kaka #VennelaKishore, #MuraliSharma, and #SamyukthaViswanathan in the lead roles.

Written & Directed by @tgkeerthikumar

Produced by @aditisoni1111… pic.twitter.com/RyEW7RKILA

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) November 14, 2023