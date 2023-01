January 25, 2023 / 12:28 PM IST

కామెడీ, క్లాస్‌, మాస్, యాక్షన్‌.. ఇలా ఏ జోనర్‌లోనైనా ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందించే యాక్టర్లలో ఎప్పుడూ ముందుంటాడు టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో వెంకటేశ్ (Venkatesh). ఎఫ్ 3 తర్వాత వెంకీ లీడ్ రోల్‌లో ఎలాంటి సినిమా చేయబోతున్నాడని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానుల కోసం స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్‌ అందించింది నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌.

హిట్‌ డైరెక్టర్ శైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వంలో వెంకటేశ్‌ 75వ సినిమా (Venkatesh 75th Movie) చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌కు సైంధవ్‌ (SAINDHAV) టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. వెంకీ చాలా కాలం తర్వాత స్టైలిష్‌ యాక్షన్‌ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్ వీడియోతో చెప్పేశాడు డైరెక్టర్. చంద్రప్రస్థ ఫిక్షనల్ పోర్ట్‌ ఏరియా బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే కథతో సినిమా ఉండనుంది. వెంకీ ఓ చేతిలో డ్రగ్‌, మరో చేతిలో గన్ పట్టుకుని.. నేనిక్కడే ఉంటాన్రా.. ఎక్కడికీ వెళ్లను.. రమ్మను అని అంటున్నాడు.

సైంధవ్‌ దక్షిణాది భాషలతోపాటు హిందీలో కూడా విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం పాన్‌ ఇండియా సినిమాల ట్రెండ్‌ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో వెంకీ కూడా తన మార్కెట్‌ను పాన్ ఇండియాకు విస్తరించాలని గట్టిగానే ఫిక్సయినట్టు గ్లింప్స్ వీడియోతో చెప్పేస్తున్నాడు. వెంకట్‌ బోయనపల్లి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంతోష్‌ నారాయణ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

సైంధవ్‌ గ్లింప్స్ వీడియో..

