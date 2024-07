Venkatesh – Anil Ravipudi | తెలంగాణ మహిళా విశ్వవిద్యాలయంలో ‘వెంకీ’ మూవీ కోసం కోసం భారీ సెట్.!

July 11, 2024 / 01:00 PM IST

Venkatesh – Anil Ravipudi | భ‌గవంత్ కేస‌రితో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్న ద‌ర్శ‌కుడు అనిల్ రావిపూడి కొత్త ప్రాజెక్ట్ మొద‌లుపెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. టాలీవుడ్ సీనియ‌ర్ న‌టుడు విక్ట‌రీ వెంక‌టేశ్ స్టార్ అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో ఈ మూవీ తెర‌కెక్కబోతుంది. ఇప్ప‌టికే వీరిద్ద‌రి కాంబోలో వ‌చ్చిన ఎఫ్2, ఎఫ్3 చిత్రాలు మంచి విజ‌యాల‌ను అందుకున్నాయి. దీంతో వీరిద్ద‌రి కాంబినేష‌న్‌లో మరో చిత్రం రాబోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్‌ రాజు నిర్మిస్తున్నారు. భారీ బ‌డ్జెట్‌తో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రం కామెడీ అండ్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా రానుంది.

ఇటీవ‌లే పూజ కార్య‌క్రమాలు జ‌రుపుకున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ మొద‌లుపెట్టింది. ఈ సంద‌ర్భంగా తెలంగాణ మహిళా విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్న ద‌ర్బార్ హాల్‌లో భారీ సెట్ వేసినట్లు ప్ర‌క‌టించింది. ఇందులోనే ముఖ్య సన్నివేశాలు షూట్ చేయ‌బోతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ద‌ర్బార్ హాల్‌లో సెట్ వేసిన వీడియోను శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా పంచుకుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో క‌థానాయిక‌లుగా మీనాక్షి చౌద‌రితో పాటు ఐశ్వ‌ర్య రాజేష్ న‌టించ‌బోతుండ‌గా.. ఈ మూవీలో ఐశ్వ‌ర్య రాజేష్ వెంక‌టేశ్ భార్య‌గా న‌టించ‌నున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమాను 2025 సంక్రాంతి కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది.

#VenkyAnil3 x #SVC58 SHOOT BEGINS ❤️‍🔥

The team is filming key sequences with some of the main cast💥

SANKRANTHI 2025 RELEASE 🤟🏻

Victory @VenkyMama @AnilRavipudi @Meenakshiioffl @aishu_dil #DilRaju #Shirish #BheemsCeciroleo @YoursSKrishna #SameerReddy #Tammiraju @prakash3933… pic.twitter.com/UeQQXF3lOr

