Varalaxmi Sarathkumar | ప్రధాని మోదీని పెళ్లికి ఇన్వైట్‌ చేసిన వరలక్ష్మి శరత్‌ కుమార్‌.. ఫొటోలు వైరల్‌

June 29, 2024 / 03:14 PM IST

Varalaxmi Sarathkumar | తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న నటి వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్ (Varalaxmi Sarathkumar‌). క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా, హీరోయిన్‌గా, నెగెటివ్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ భామ త్వరలో పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్న విషయం తెలిసిందే. తన బాయ్‌ ఫ్రెండ్‌ నికోలై సచ్‌దేవ్‌ (Nicholai Sachdev)ను మనువాడబోతోంది.

ఈ నేపథ్యంలో పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులను కలిసి తన పెళ్లికి ఆహ్వానిస్తోంది. ఇప్పటికే పలువురు టాలీవుడ్‌, కోలీవుడ్‌ సినీ ప్రముఖులకు ఆహ్వాన పత్రికలను అందించింది. ఇప్పుడు తాజాగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) ని కూడా ఆహ్వానించింది. కాబోయే భర్త, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నటి ప్రధానిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసింది. ఈ మేరకు వెడ్డింగ్‌ కార్డును మోదీకి అందజేసి తన పెళ్లికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానించింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను కూడా వరలక్ష్మి ఎక్స్‌లో పంచుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి.

What a privilege it was to have met Our Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji and invited him for our reception..thank you for being so warm & welcoming.. spending so much of your valuable time with us despite your very busy schedule.. truly an honour sir..thank you daddy… pic.twitter.com/guqu6D8poG

— 𝑽𝒂𝒓𝒂𝒍𝒂𝒙𝒎𝒊 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒕𝒉𝒌𝒖𝒎𝒂𝒓 (@varusarath5) June 29, 2024