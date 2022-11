November 11, 2022 / 08:57 PM IST

విజయ్‌ (Vijay) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం వారసుడు. వంశీ పైడిపల్లి (Vamshi Paidipally) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం తమిళంలో వారిసు టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే రంజితమే అంటూ సాగే ఫస్ట్‌ సాంగ్‌ ను లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌. ఈ పాట యూట్యూబ్‌లో మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతూ టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా మారుతోంది. రంజితమే సాంగ్ 40 మియలన్లకుపైగా 1.7 మిలియన్లకు పైగా లైక్స్‌ ట్రెండింగ్‌లో కొనసాగుతోంది.

థమన్‌ టీం త్వరలోనే రెండోపాటను విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. రెండో పాటను అనిరుధ్‌ రవిచందర్ ఈ పాటను పాడాడు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో కన్నడ బ్యూటీ రష్మిక మందన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. వారసుడు చిత్రంలో ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, ప్రభు, శ్రీకాంత్‌, యోగిబాబు, శరత్‌ కుమార్‌, జయసుధ, ఖుష్బూ సుందర్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఈ మూవీని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌, పీవీపీ బ్యానర్లపై దిల్‌ రాజు, శిరీష్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. వారసుడు మూవీకి వంశీ పైడిపల్లి, హరి, అహిషోర్‌ సాల్మన్‌ కథ, స్క్రీన్‌ప్లే సమకూరుస్తున్నారు. ఎస్‌ థమన్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని 2023 జనవరి 12న సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు.

#Ranjithame smashes 40M views now!!

Let the vibe continue 😍

📽️ https://t.co/Q56reRe9tc

🎵 https://t.co/gYr0tkVJkD#Thalapathy @actorvijay sir @directorvamshi @iamRashmika @MusicThaman @Lyricist_Vivek @manasimm @AlwaysJani @TSeries #Varisu #VarisuPongal pic.twitter.com/gEW6sgoWFC

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) November 11, 2022