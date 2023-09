September 14, 2023 / 12:53 PM IST

Ustaad Bhagat Singh | పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) కాంపౌండ్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే అంచనాలు ఏ రేంజ్‌లో ఉంటాయో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. డిఫరెంట్‌ మ్యానరిజంతో ఎంటర్‌టైన్‌ చేసే అతికొద్ది మంది యాక్టర్లలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఒకడు. ఈ స్టార్ హీరో టైటిల్‌లో రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ (UstaadBhagatSingh). హరీష్‌ శంకర్‌ (Harish shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

గబ్బర్‌ సింగ్‌ తర్వాత ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఈ మూవీ నయా షెడ్యూల్‌ షూటింగ్‌లో సెప్టెంబర్‌ 12న జాయిన్ అయ్యాడని ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చాయి. ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌గా పోలీసాఫీసర్‌ గెటప్‌లో లొకేషన్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్‌ అవుతున్నాయి. ఈ సారి పర్ ఫార్మెన్స్ బద్దలైపోద్ది.. అంటూ గ్లింప్స్ చెప్పిన డైలాగ్‌ను తాజా గెటప్‌లో కనిపించి మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాడు ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌.

ఫుల్‌ ఫైర్‌ మీదున్న పవర్‌ స్టార్‌కు హరీష్‌ శంకర్‌ లొకేషన్‌లో సీన్‌ వివరిస్తున్న స్టిల్‌తోపాటు ఛాయ్‌ తాగుతున్న పవన్‌తో సరదాగా కనిపిస్తున్న మరో ఫొటో ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ బాక్సాఫీస్‌ రికార్డులు బద్దలు కొట్టడం ఖాయమని మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చేస్తుంది పవన్‌ కల్యాణ్‌ అండ్ టీం.

టాలీవుడ్ టాప్ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ తెరకెక్కిన్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ గ్లింప్స్ వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. భగత్‌.. భగత్‌ సింగ్‌ మహంకాళి పోలీస్‌స్టేషన్‌, పత్తర్‌ గంజ్‌, ఓల్డ్‌ సిటీ. ఈ సారి పర్ ఫార్మన్స్ బద్దలైపోద్ది.. అంటూ గ్లింప్స్‌ వీడియోలో పవన్‌ కల్యాణ్ చెప్పిన డైలాగ్స్‌ గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పిస్తున్నాయి. ఫస్ట్ గ్లింప్స్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతూ మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది‌.

ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ యాక్షన్‌ మూడ్‌ ఇలా..

